Sivas'ta Oy Verme İşlemi Tamamlandı; Sayıma Geçildi

Sivas'ta saat 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında sabah saat 08.00'dan itibaren Sivas halkı oy kullanmak için sandık başına gitti. Saat 17.00'ye kadar kent genelindeki toplam 2 bin 331 sandıkta oylar kullanıldı. Oy verme sürecinde kent genelinde bir olumsuzluk yaşanmadı. Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oyların sayımına başlandı.