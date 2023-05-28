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Sivas'ta Oy Kullanma İşlemi Başladı

Sivas'ta Oy Kullanma İşlemi Başladı

Politika Haberleri

Sivas'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur için oy kullanma işlemi başladı. Kentte sabahın erken saatlerinde vatandaşlar oy kullanmak için okullara gitti. İlk saatlerden itibaren kentte seçime yoğun ilgi gösterildiği gözlendi.

SİVAS'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur için oy kullanma işlemi başladı.

Kentte sabahın erken saatlerinde vatandaşlar oy kullanmak için okullara gitti. Seçmenler burada görevlilerden aldıkları oy pusulalarıyla kabinlere girerek tercihlerini yaptı. İlk saatlerden itibaren kentte seçime yoğun ilgi gösterildiği gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Politika

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