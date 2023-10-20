Sivas'ta lise öğrencilerinden İsrail'e tepki

Sivas'ın Zara ilçesinde lise öğrencileri, bedenleriyle 'Katil İsrail' yazarak İsrail'e tepki gösterdiler.

İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkiyle karşılanıyor. Sivas'ın Zara ilçesindeki Zara Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, İsrail'in zulmüne kayıtsız kalmadı. Bir grup öğrenci, bedenleriyle 'Katil İsrail' yazıp Türk bayrağı açarak, Filistin halkının yanında olduklarını ifade ettiler.

Okul Müdürü Celal Çakmak yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yapmış olduğu insanlık suçlarına dikkat çekmek için öğrencilerimizle beraber böyle bir etkinlik hazırladık. Dualarımız ve kalbimiz Filistinli kardeşlerimizle" dedi. - SİVAS