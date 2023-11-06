Sivas'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 milyon 742 bin 960 adet boş ve dolu makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca kaçak tütün ve sigara imalatında kullanılan malzemelere de el konuldu.

Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 milyon 742 bin 960 adet boş ve dolu makaron ele geçirdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından,, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Sivas'ta 9 ikamet, 4 araç, ve 5 depoya baskın düzenlendi. Baskınlarda; 2 milyon 652 bin 400 boş makaron, 90 bin 560 dolu makaron, 14 elektrikli sigara sarma makinesi, 18 manuel sarma makinesi, 6 kompresör ve çeşitli cinslerde kaçak tütün ile sigara imalatında kullanılan araç gereç ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 569 bin Türk Lirası olan malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alının 7 kişi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile adli makamlara sevk edildi. 7 kişiden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. - SİVAS