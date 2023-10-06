Sivas'ta İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantıları Son Buldu

Sivas'ta İl Genel Meclisi'nde Ekim ayı toplantıları sonra erdi

SİVAS - Sivas'ta merkez ve ilçelerin sorun ve sıkıntılarının görüşüldüğü İl Genel Meclisi'nde Ekim ayı toplantıları sonra erdi.

Sivas merkez ve ilçelerin sorunlarının görüşülerek çözümü yolunda kararların alındığı İl Genel Meclisi toplantıları sürüyor.

Bu çerçevede 2 Ekim Pazartesi günü başlayan Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının 5. oturumu İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Genel Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen Ekim ayı toplantıları Eylül ayı toplantılarının karar özetlerinin okunması ile başladı. Gemerek İlçesi Organize Sanayi Bölgesinde gelinen son aşamaların yanı sıra, İmar Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu'na havale edilen konular ile birlikte diğer gündem ve ek gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İl Genel Meclisi, Kasım ayında 2024 yılının bütçe görüşmeleri gerçekleştirilecek.