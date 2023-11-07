Sivas'ta FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silahlı Terör Örgütleri çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis kararı bulunan G.A. isimli şahıs yakalandı. G.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika