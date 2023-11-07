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Sivas'ta FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.