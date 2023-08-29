Sivas'ta FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
Politika Haberleri
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Politika