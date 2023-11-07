Haberler ›› Politika ›› Sivas'ta FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

Sivas'ta FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

Sivas'ta FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı hapis cezası kesinleşen firari, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.