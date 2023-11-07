Sivas'ta FETÖ Üyesi Firari Yakalandı
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Sivas'ta FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı hapis cezası kesinleşen firari, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Sivas'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı hapis cezası kesinleşen firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan G.A'yı yakalamak için çalışma yaptı.
Çalışma sonucu yakalanan FETÖ hükümlüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika