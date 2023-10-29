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Sivas'ta Cumhuriyet Yürüyüşü ve Havai Fişek Gösterisi Düzenlendi

Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yapılan Cumhuriyet Yürüyüşü ve Havai Fişek gösterisi büyük ilgi gördü. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplananlar, İnönü Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Protokol üyeleri ve vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okuyarak etkinliği tamamladılar.