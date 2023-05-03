Sivas'ta 460 bin 441 kişi oy kullanacak

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi çerçevesinde Sivas'ta kurulacak toplam 2 bin 331 sandıkta 460 bin 441 kişi oy kullanacak.

Akıncılar'da 39 sandıkta 4 bin 122 seçmen, Altınyayla'da 27 sandıkta 6 bin 423 seçmen, Divriği'de 142 sandıkta 13 bin 282 seçmen, Doğanşar'da 32 sandıkta 2 bin 303 seçmen, Gemerek'te 79 sandıkta 17 bin 53 seçmen, Gölova'da 33 sandıkta 2 bin 735 seçmen, Gürün'de 96 sandıkta 13 bin 884 seçmen, Hafik'te 86 sandıkta 7 bin 164 seçmen, İmranlı'da 106 sandıkta 5 bin 945 seçmen, Kangal'da 136 sandıkta 15 bin 780 seçmen, Koyulhisar'da 68 sandıkta 10 bin 227 seçmen, merkez ilçede 859 sandıkta 269 bin 100 seçmen, Suşehri'nde 108 sandıkta 19 bin 395 seçmen, Şarkışla'da 159 sandıkta 27 bin 793 seçmen, Ulaş'ta 47 sandıkta 6 bin 370 seçmen, Yıldızeli'nde 152 sandıkta 21 bin 646 seçmen ve Zara'da 162 sandıkta 17 bin 219 seçmen oy kullanacak. - SİVAS