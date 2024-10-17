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Sivas'ta 4.7 ve 4.1 Büyüklüğünde Deprem, Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'ta meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler sonrası AFAD ve ilgili kurumların hemen saha taramalarına başladığını ve ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas'ta meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.

Sivas'ta saat 11.29'da yerin 10.57 kilometre derinliğinde 4.7 ve 10 dakika arayla 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan depremlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Meydana gelen depremlerde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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