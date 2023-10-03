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Sivas'ta 3 farklı göçmen kaçakçılığı olayında 16 kaçak göçmen yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, göçmen kaçakçılığıyla ilgili 3 ayrı olayda toplamda 16 kaçak göçmen yakalandı. Bir şüpheli tutuklandı ve bir araca el konuldu.