Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı coşkuyla karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şehirlerden biri olan Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tören coşkuyla kutlandı. İnönü Bulvarı üzerindeki Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde gerçekleştirilen törene, Vali Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Cüneyt Mutlu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalarda, öğrenciler halk oyunları gösterileri yaparak, şiirler okudu. Törende çeşitli dallarda başarı elde eden milli sporculara ödülleri verildi. Tören, askeri birlikler, emniyet personeli, diğer güvenlik ve kolluk güçlerine ait personel ve araçlarından oluşan geçit töreni ile sona erdi. (DHA)