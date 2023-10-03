Sivas'ta 16 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta polis ekipleri eylül ayında düzenledikleri operasyonlarda, 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden ekipler, 3 farklı olaya müdahale etti. Yakalanan göçmenler geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı. Mahkeme kararıyla kullanılan araca el konuldu.

Sivas'ta polis ekipleri eylül ayında düzenledikleri operasyonlarda, 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri eylül ayında yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 3 farklı göçmen kaçakçılığına müdahale etti.

Olaylarda yakalanan 16 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Olayda kullanılan 1 araca da mahkeme kararıyla el konuldu.