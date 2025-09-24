Haberler

Sivas'ın Zara İlçesinde CHP İlçe Başkanlığına Kenan Çaygöz Seçildi

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen CHP kongresinde Kenan Çaygöz, 54 oy alarak ilçe başkanı seçildi. Kongrede diğer adaylar Özgür Güney, Arslan Karaman ve Hıdır Üney de yarıştı. Çaygöz, teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Sivas'ın Zara ilçesinde CHP İlçe Başkanlığına Kenan Çaygöz seçildi.

Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı.

Kongrede, Kenan Çaygöz, Özgür Güney, Arslan Karaman ve Hıdır Üney başkanlık için yarıştı.

Güney'in 35, Karaman'ın 31, Üney'in 30 oy aldığı kongrede, 54 oy alan Çaygöz başkan seçildi.

Kongre sonrası teşekkür konuşması yapan Çaygöz, "Mevcut İlçe Başkanımız Metin Turan'a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Delegemizin oy dağılımı bize verilen bir mesajdır. 'Hiç biriniz diğerinizden üstün değilsiniz' denilerek çok çalışmamız istenmektedir. Biz de hep birlikte bu bayrağı en iyi yerlere getirmek için birlikte çalışacağız." dedi.

Kongreye, CHP il yöneticileri Fevzi Evcil ve Vedat Kılıç, ilçe delegeleri, muhtarlar ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Politika
