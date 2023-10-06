Sivas'ın Ulaş ilçesine yeni kaymakam atandı

Sivas'ın Ulaş ilçesine atanan Kaymakam Emre Zafer, görevine başladı.

Zafer, AA muhabirine, Ulaş'ın küçük, şirin ve gelişmeye elverişli bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçeye en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağını belirten Zafer, "İlçede var olan huzur ve birlikteliğin devamı ile ilçemizin gelişmesi için belediyemizle ve kurumlarımızla önemli projeleri hayata geçireceğiz. İlçemizin gelişmesi, ilçe halkı ve esnafın refah payını artırmak için devletimizin şefkatli elini, sıcak ve güler yüzünü hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.