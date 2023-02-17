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Sivas'ın Gürün ilçesi Afet bölgesi ilan edildi

Politika Haberleri

Sivas'ın Gürün ilçesi Afet bölgesi ilan edildi

AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, depremden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinin Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Ak Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, depremden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinin Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler de Sivas'ın Gürün ilçesi de etkilendi. İlçede köylerle birlikte 147 yapıda ağır hasar tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ilçeyi Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ziyaret etti. Ziyarette hasarlı yapıları dolaşan Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan ilk etapta ilçede eski cezaevi alanına 70 adetten oluşan konteyner kentin kurulacağı öğrenildi.

Ak Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ifade ederek, "Elazığ ile birlikte Gürün ilçemizde afetten etkilenen bölgeler içine alındı. Devletimiz milletimiz bütün kayıplarını öncelikler sırasına göre hepsini yerine getirir. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz büyüktür. 85 milyon kardeşliğimiz devam ettiği sürece Türkiye'den büyük hiçbir devlet yoktur. Cenabı Allah beterinden saklasın" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Afet Bölgesi AK Parti Gürün Sivas Politika Haberler

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