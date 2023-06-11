Sivas İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları sona erdi. Meclis ihtisas komisyonlarının oluşturulması ve havale edilen maddeler görüşülerek karara bağlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, yeni alınan iş makineleri ve ekipmanlar hakkında bilgi verdi.

Sivas İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları sona erdi.

Hafta başında başlayıp bugün sona eren toplantılar Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve Başkan Vekili Fikret Doğruyol koordinesinde gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Haziran ayı oturumlarında meclis ihtisas komisyonlarının oluşturulmasının yanı sıra, Plan Bütçe Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Araştırma ve İnceleme Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Kültür ve Turizm Komisyonuna havale edilen maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıların 4. oturumuna katılan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Sivas İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Yerleşkesi ile yeni alınan iş makineleri ve ekipmanlar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Genel Sekreter Algın, mecliste alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlar için Akkaş başta olmak üzere tüm meclis üyelerine ve ilgili kurum müdürlerine teşekkür etti. - SİVAS