Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınadı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Senatosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırılarını kınadı.

Üniversite Senatosundan yapılan açıklamada, "SBTÜ Senatosu olarak, İsrail'in Birleşmiş Milletler kararlarını tanımayarak sürdürdüğü işgal politikasını, uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan soykırıma eş katliam politikasını ve son hastane saldırısını şiddetle kınıyoruz. Birleşmiş Milletleri ve bütün dünya ülkelerinin karar organlarını mazlum ve masum Filistin halkının yanında olmaya çağırıyoruz. Hiçbir ahlak ve hukuk kuralı gözetmeyen İsrail'in, sivil halkın binalarını bombalayarak yakıp yıkması, toplu katliam yapması derhal durdurulmalıdır. İsrail, tarafı olduğu Birleşmiş Milletler kararlarına uymaya zorlanmalı, işgalci politikalarından vazgeçirilmelidir. Gazzeli sivillerin can güvenliği sağlanmalı, izolasyona son verilerek hiçbir engele takılmadan temel yaşam gereksinimlerine erişebilmeleri temin edilmelidir. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın yer aldığı Filistin topraklarında, İsrail'in yarım asrı aşkındır sürdürdüğü işgal politikalarının günümüzde geldiği son noktayı üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Filistin topraklarının yeniden barış yurdu olarak anılması ve Filistin halkının insan onuruna yakışır bir hayat sürmesi ancak başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünya kamuoyunun İsrail tarafından eştirilen devlet terörünü tescil etmesi ve barışın kalıcı tesisi için gerekli makul adımları atması ile mümkün olabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS