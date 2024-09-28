Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya Sivas'ta Taziye ve Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya Sivas'ta Taziye ve Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinin ardından Sivas Valiliğini ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, daha sonra Sivas Belediye Başkanlığına gitti ve esnafı ziyaret ederek çocuklara oyuncak dağıttı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine yaptığı taziye ziyaretinin ardından Sivas Valiliğini ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, kentle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Başkan Adem Uzun ile bir araya geldi. Belediye ziyaretinin ardından Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Cadde üzerinde çocuklarla da yakından ilgilenen Yerlikaya, bol bol oyuncak dağıttı.

Ardından kentten ayrılan Yerlikaya, Ankara'ya gitti.

Haber-Kamera Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCISİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İçişleri Bakanı Yerel Haberler Yılmaz Şimşek Güvenlik Politika Sivas Polis

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Erdoğan'dan "Lübnan" açıklaması! Dünyaya bir de hayati çağrısı var
Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });