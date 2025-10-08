Sisi'den Trump'a Mısır Daveti: Barış Anlaşması İçin Gel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında devam eden dolaylı müzakerelerin olumlu sonuç vermesi halinde bir anlaşma imzalanabileceğini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ı Mısır'a gelmeye davet ediyorum. İmzalar atılırken burada olmanız gerçekten harika olurdu" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi katıldığı Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail ile Hamas arasında Şarm el Şeyh kentinde yürütülen dolaylı müzakere sürecine değindi. Sisi müzakerelerde savaşın sonlandırılmasına yönelik olumlu ilerlemelerin kaydedildiğini belirtirken, tarafların bölgede barışa varılması için bütün imkanları değerlendirmesi umudunu da teyit etti.

"Trump'ı Mısır'a davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Sisi, müzakerelerin olumlu sonuç vermesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ı taraflar arasında gerçekleştirilebilecek bir imza törenine katılmak üzere Mısır'a davet etti. Sisi doğrudan Trump'a hitap ederek, "Anlaşmaya varılması halinde imzalar atılırken burada olmanız gerçekten harika olurdu. Başkan Trump'ı söz konusu anlaşmaya varılması halinde Mısır'a gelmeye davet ediyorum" dedi.

"Filistin halkının hayalinin gerçekleştirilmesi için savaş derhal bitmeli"

Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze'de iki yıldır devam eden savaşın bölgede neden olduğu şiddetli insani kriz ile yıkımı vurgulayarak, Filistin halkının bağımsız devletlerine ilişkin hayallerinin gerçekleştirilmesi için savaşın derhal sonlandırılmasının öneminin altını çizdi.

Müzakerelere katılan isimler

Şarm El-Şeyh'de üçüncü turu gerçekleştirilen müzakerelerde Hamas ve İsrailli heyetlerin yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor. - KAHİRE