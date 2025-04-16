Sırrı Süreyya Önder'in Ameliyatı Devam Ediyor

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, hastanede bulunan ve ameliyatı devam eden Sırrı Süreyya Önder'in durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Doğan, "Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz. Yoğun bakıma alındığı zaman da bu bilgiyi hem biz sizlerle paylaşacağız hem de doktorlar ameliyatın nasıl geçtiğine dair gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.

Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalbine giden ana damardaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, hastanede bulunan ve ameliyatı devam eden Sırrı Süreyya Önder'in durumuyla ilgili hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Gece boyunca bizimle beklediğiniz için, iyi enerjiniz için dualarınız, şifa dilekleriniz için iyi haberler geçmeye özen gösterdiğiniz teşekkür ederiz. Gözü, gönlü, kulağı burada olan tüm herkese teşekkür ederiz. Siyasi partilerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı yakından takip ediyor Sırrı Süreyya Önder'in durumunu. Hepimize iyi haberler vermek için inanın dakikalar sayıyoruz. Şuana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok. Görüyoruz ki merak ediliyor. Ne olduğu, ameliyat bitti mi, bitmedi mi. Bittiyse başarılı geçti mi geçmedi mi. Yoğun bakıma alındı mı alınmadı mı? Bundan sonraki süreç nasıl olacak. Hastanede kalma süreci ve bundan sonraki sağlık takibi nasıl sağlanacak. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar zaten yaptıkları açıklamada öngördükleri süreyi uzun bir süre olduğunu söylemişlerdi. Sabah 07.00 - 08: 00 sularına sürebilecek bir ameliyattan bahsetmişlerdi ama ameliyat henüz bitmedi. Bize ulaşan bilgiler bu yönde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz. Yoğun bakıma alındığı zaman da bu bilgiyi hem biz sizlerle paylaşacağız hem de doktorlar ameliyatın nasıl geçtiğine dair gerekli açıklamayı yapacaktır. Şunu söyleyebiliriz ki, Sevgili Sırrı Süreyya Önder çok zor zamanların insanı. Yüreği çok zor zamanlara dayanmış çok ağır olaylar yaşamış, görmüş, geçirmiş. Ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenmiş bir insan. Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz bu yönde. Umudumuz da bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değildir. Ameliyatın uzun süreceği zaten bekleniyordu. Zor bir vaka ile karşı karşıya olduklarını hekimlerde söyledi. Ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden biz büyük bir umutla bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL