Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, başkent Saraybosna'daki Bosna Hersek Mahkemesi binasına gelerek hakim karşısına çıktı.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından hakkında dava süreci başlayan Dodik, ilk duruşmaya katıldı.

Ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik, basına yaptığı açıklamada, kiril harfleriyle yazılmamasını sebep göstererek, iddianameyi "anlamadığını" söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Dodik, "Şahsıma karşı hiçbir hukuki dayanağı olmayan siyasi bir süreç başlatıldı. RS Başkanı olarak kendimi savunmaya devam edeceğim. Sirk halini alan süreçteki her duruşmaya katılacağım." ifadesini kullandı.

Dodik, mahkeme salonunda olumsuz davranış sergiledi

Yerel medyada da Dodik'in mahkeme salonunda gösterdiği "çirkin" davranışlara ilişkin görüntüler yer alırken, Dodik'in bel ağrısını sebep göstererek hakim karşısında ayağa kalkmadığı görüldü.

Kişisel bilgilerini vermek istemeyen Dodik'in, hakime, suçlandığı maddelerin gerçekleştiği sırada "reşit olmadığını" söylediği de görüntülere yansıdı.

Bu arada Dodik'in yanı sıra aynı gerekçeyle yargılanan RS Resmi Gazete Müdürü Milos Lukic de mahkeme salonunda hazır bulundu.

RS Ulusal Meclisi (NSRS), haziranda Yüksek Temsilci'nin kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

Yüksek Temsilci Christian Schmidt ise NSRS'nin bu kararını iptal ettiğini ve yürürlüğe giremeyeceğini açıklamıştı.

Schmidt'in açıklamasına rağmen karar yürürlüğe girmişti.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ihtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkarabiliyor.