Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek devlet kurumlarında görev yapan yetkililere destek vereceğini açıkladı

BANJA Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, entiteden Bosna Hersek devlet kurumlarında görev yapan yetkililerin bu görevlerinden çekilme kararı almaları durumunda, onlara entite bütçesinden pay ayırarak destek vereceklerini söyledi.

Dodik, Bosna Hersek Mahkemesinin, Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etmesinin ardından Bosna Hersek kurumlarında görev yapan Bosnalı Sırp yetkililerle bir araya geldi.

Basına açıklamada bulunan Dodik, görüşmeye katılan yetkililerin iddianamenin siyasi amaçlı olduğunu ve mahkemenin kararını tanımadıkları konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Mahkemenin, Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in etkisi altında olduğunu savunan Dodik, "Burada sadece RS Ulusal Meclisi (NSRS) yasa çıkartabilir, başkası değil. Schmidt'in yasal bir temsilci olmadığını binlerce kez tekrarladık." dedi.

Ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik, "Bosnalı Sırplar, Bosna Hersek'teki kurumlarından çekilme kararı alırsa RS bütçesinden onlar için de fon ayıracağız." diye konuştu.

Bosna Hersek Mahkemesi, pazartesi Dodik hakkında OHR kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini bildirmiş ve hakkında yasal süreç başlatılacağını açıklamıştı.

Bu karar, Bosna Hersek'teki RS yetkililerince büyük tepkiyle karşılanırken, Yüksek Temsilci Schmidt tarafından baskı devam ederse Bosnalı Sırpların Bosna Hersek kurumlarından çekileceği iddia edilmişti.

Schmidt ise dün RS'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini açıklamıştı. Dodik, daha önce, Yüksek Temsilci'nin kurum binalarına girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Öte yandan, NSRS, geçen aylarda Yüksek Temsilci'nin kararlarının entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı. Yüksek Temsilci Christian Schmidt ise NSRS'nin bu kararını iptal ettiğini ve yürürlüğe giremeyeceğini açıklamıştı. Schmidt'in açıklamasına rağmen karar yürürlüğe girmişti.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan OHR ihtiyaç durumunda yasa çıkarabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkarabiliyor.