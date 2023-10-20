Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi

Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, ABD'nin kızı ve oğluna yaptırım uygulama kararına tepki göstererek, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlunun yolsuzluk skandalının tam ortasında bulunduğunu belirtti. ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği ise Dodik'in çocuklarının yolsuzluğu mümkün kılan kişiler olduğunu ve Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne karşıt söylemlerde bulunduklarını açıkladı.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, ABD'nin, kızı Gorica ve oğlu Igor Dodik'e yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

Dodik, ABD'nin, kızı ve oğluna yaptırım uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "RS Başkanı'nın çocukları yaptırım listesinde yok diye endişe etmişler sanırım. Hemen kızımı ve oğlumu koyalım demişler." dedi.

Bosnalı Sırp lider, "Yalnız Orta Doğu ve Ukrayna'da devam eden çatışmaların ortasında ABD'nin ailem için vakit bulabilmesine şaşırdım. Aileden laf açılmışken, bildiğim kadarıyla ABD Başkanı'nın (Joe Biden) oğlu da yolsuzluk skandalının tam ortasında bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde açıklama

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Igor ve Gorica Dodik, Dodik'in destek ağının kilit isimleri ve yolsuzluğu da mümkün kılan kişiler. Kendi zenginlikleri için RS ve vatandaşlarının kamu haklarını kullandılar." ifadeleri kullanıldı.

Aile üyelerinin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşıt söylemlerde de bulundukları kaydedilen açıklamada, ABD'nin yolsuzlukla mücadelede yaptırım uygulamaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, RS'nin bir "aile şirketine" dönüşmeye başlamasından endişe edildiği de belirtildi.

Yaptırım kararı

ABD yönetimi, RS Başkanı Milorad Dodik'in 2 çocuğu ile aileye ait 4 şirkete yaptırım uygulamıştı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Dodik'in patronaj ağının temel parçasını oluşturan 2 kişi ve 4 kuruluşunun yaptırım listesine alındığı aktarılmıştı.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin Dodik'in oğlu Igor Dodik ve kızı Gorica Dodik olduğu belirtilmişti.

Aileye ait 4 şirketin de yaptırım listesine eklendiği kaydedilen açıklamada, yaptırım uygulanan kişiler ve şirketlerin Dodik'in "devam eden yolsuzluğunu kolaylaştırdığı" ifade edilmişti.