Şırnak ve Mersin'de Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı
Şırnak ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar, narkotik ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirildi.
Görüntü, Eskişehir dosyasına geçildi.
==========================================
2) ŞIRNAK VE MERSİN'DE EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI
ŞIRNAK ve Mersin'de 'sokak satıcısı' olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle 'sokak satıcısı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 277 personelin katıldığı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de bulunan 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.