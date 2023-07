Şırnak Valisi Osman Bilgin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Zaho Valisi Guhdar Şaxo'yu Kabul Etti

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Zaho Valisi Guhdar Şaxo ve beraberindeki heyeti kabul ederek sınır kapısındaki soruların çözümü için görüştü.

Şırnak Valisi Osman Bilgin ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Zaho Valisi Guhdar Şaxo'yu valilik önünde karşılayarak, valilik makamına geçti. Taraflar arasında basına kapalı görüşme gerçekleşti.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Osman Bilgin, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile sürekli ilişki halinde olduklarını ve bazı problemlerin olduğunu bildiklerini söyledi.

Bunların çözümleri olduğunu da bildiklerini belirten Vali Bilgin, "Valimizin de belirttiği gibi burada önemli olan karşılıklı diyaloğun süreklilik kazanması. Bununla ilgili de bundan sonra 6 ayda bir toplantı yapmak üzere, kardeşlik protokolü imzalayacağız. Bu gün aldığımız kararların uygulanması bunların takibi ile ilgili de her türlü çalışmayı yürüteceğiz" dedi.

Oradaki sorunların çözümü için gerekli iradeyi ortaya koyduklarını ifade eden Vali Bilgin, "Maalesef bazı fiziki sorunlar olabiliyor. Fiziki sorunların kaldırılması ve diğer ortaya konacak olan iradenin süreklilik arz etmesi için de takibinin yapılması gerekiyor. Bizler de bunun takibini yapacağız. Çok kısa bir süre içerisinde aldığımız kararları hayata geçireceğiz. Çok büyük bir rahatlama sağlayacağız. Özellikle uzun vade de, illerimizi aşan sorunlar ile ilgili de başta Ticaret Bakanı'mız olmak üzere gerekli görüşmeleri yapıp, burada büyük çapta bir ihracatın olduğu bu kapı da artık sorunlar yaşanmasını istemiyoruz. Kapılar yapılırken belki bazı teknik hatalar yapılmış olabilir. Bu teknik hataların bir kısmını da düzelttik. Kalan kısmı ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Kısa süre içerisinde bu sorunların çözüleceğine canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Zaho Valisi Guhdar Şaxo da, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi adına Şırnak Valiliğini ziyaret ettik. Her iki ülke arasında bulunan gümrük kapılarında vatandaşların yaşadıkları sorunları, sağlık turizm ile akraba ziyaretleri ve günü birlikçilerin yaptıkları giriş çıkışları yaptığımız toplantıda gündemimize aldık. Söz konusu sorunların en kısa sürede çözülmesi için valimiz ile anlaştık. Özellikle günü birlikçi olarak nitelendirdiğimiz vatandaşlar ile sağlık ve seyahat turizmi gerçekleştiren vatandaşların birbirinden ayrılması gerekliliği ve bunun için gerekli olan alt yapının bir an önce bitirilmesi konusunda valimiz ile hem fikiriz. Var olan sorunların bir an önce çözülmesi için her iki ülkenin valisi olarak çalışmaların hızlandırılması için gerekli talimatları verdik" şeklinde konuştu.

İki vali, görüşmelerin ardından birbirlerine hediye taktim etti. - ŞIRNAK