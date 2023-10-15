Şırnak Üniversitesi Senatosu Filistin'deki trajediyi kınadı

Şırnak Üniversitesi Senatosu, Filistin'de yaşanan trajediye ilişkin bir bildiri yayınladı.

Şırnak Üniversitesi Senatosu'nun yayınladığı bildiride, "Sivil halka yönelik her türlü şiddet eylemini kınıyor, tarafları uluslararası hukuk kurallarına uymaya çağırıyoruz. Filistin'de bulunan halkların soykırımla karşı karşıya kalmasından endişe ediyoruz. Gazze halkının ihtiyacı olan eğitim, gıda ve sağlık hizmetlerine ulaşması için tüm engellerin kaldırılması Birleşmiş Milletlerin 181, 194,303, 2253, 38/180 ve 10/82 nolu kararların ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Son iki bin atı yüz yıllık tarihi süreç boyunca büyük züllümler görmüş bir milletin önemli bir kesiminin sivil halka zülüm uygulayan yönetimlerden yana tavır takınmasını, müstevli güçlerin oyununa gelmesini kayda değer bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Şırnak Üniversitesi Senatosu olarak insanlık alemine karşı sorumluluğumuzun olduğuna inanıyor, Bölgede kalıcı barışın sağlanması yönünde tüm tarafların çaba göstermeleri gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ŞIRNAK