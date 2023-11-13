Şırnak'ta yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Şırnak'ta terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika