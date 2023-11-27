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Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyon: 2 tutuklama

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Politika Haberleri
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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik 35 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 2 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Politika

Şırnak Tutuklama Adliye Terör Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Politika Haberler

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