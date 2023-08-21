Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyon: 2 tutuklama
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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik 4 şüpheli gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ilgili il birimlerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Politika