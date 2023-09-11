Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyon: 1 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.