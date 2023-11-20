Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon: 1 tutuklama
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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik 5 şüpheli yakalandı. İlgili mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13-19 Kasım'da il genelinde terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi.
Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika