Şırnak'ta Terör Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütlerine yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetleri deşifre edilmeye çalışıldı.

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlan şüphelilerden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 4 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK