Şırnak'ta Terör Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele çerçevesinde kolluk kuvvetleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerini eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 2'si ilgili birimlere teslim edildi.