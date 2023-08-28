Şırnak'ta terör operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde kolluk kuvvetleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. - ŞIRNAK