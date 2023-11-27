Şırnak'ta terör operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 24 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 24 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i ifadesi alındıktan sonra, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 22 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK