Şırnak'ta terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i ifadesi akabinde serbest bırakılırken, 7 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca, 6 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili birimlere teslim edilirken, 1 şüphelinin gözaltı işleminin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK