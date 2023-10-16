Şırnak'ta terör operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda bölücü terör örgütüne mensup 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğerleri adli makamlara sevk edildi veya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i ifadesi akabinde serbest bırakılırken, 7 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca, 6 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili birimlere teslim edilirken, 1 şüphelinin gözaltı işleminin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK