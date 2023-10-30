Şırnak'ta terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY - PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY - PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve bilgilendirme ve önleyici faaliyetlere yönelik il genelinde yapılan operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ilgili birime teslim edildi. 3 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK