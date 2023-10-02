Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı veya gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Şırnak'ta bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 2 şüpheli ilgili birimlere teslim edilirken 2 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK