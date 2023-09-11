Şırnak'ta Terör Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı
Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. Terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Terörle mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 3 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi ve 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK