Şırnak'ta Terör Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 2 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.