Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı
Şırnak'ta bir hafta süren terör operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika