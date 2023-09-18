Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı

Şırnak'ta bir hafta süren terör operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.