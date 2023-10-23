Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Politika Haberleri
Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 1 şüpheli il birimlerine teslim edilirken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 1 şüpheli hakkında soruşturma yürütülen il birimlerine teslim edildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.