Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, emniyet işlemlerinin ardından ilgili il birimlerine teslim edildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı ilgili il birimlerine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, ilgili il birimlerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Politika