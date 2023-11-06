Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si ilgili birime teslim edilirken, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden 2 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan ikisi tutuklandı. İki şüpheli ilgili il birimine teslim edilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.