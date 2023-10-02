Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetleri deşifre edildi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Eylül-1 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi.
Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.
2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.