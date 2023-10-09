Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi.

Sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı, 10'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.