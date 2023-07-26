Şırnak'ta özel güvenlik bölgeleri nedeniyle zarar gören köylüler için TBMM'de komisyon kurulması istendi

Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak'ta özel güvenlik bölgesi ilan edilen bazı alanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetini sürdüremeyen köylülerin zararlarının tazmini için TBMM'nin sorumluluk alacağı bir komisyon kurulmasını istedi.

Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak'ta özel güvenlik bölgesi ilan edilen bazı alanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetini sürdüremeyen köylülerin zararlarının tazmini için TBMM'nin sorumluluk alacağı bir komisyon kurulmasını istedi.

İrmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini belirtti. İrmez, "Geçici özel güvenlik bölgeleri sorunu tüm yakıcılığıyla önümüzde duruyor. Geçici tanımlaması sizleri yanıltmasın; 15 gün olarak sınırlanan girişe yasak bölgeler, sistematik bir şekilde uzatılıyor." diye konuştu.

Bölgede tarım, hayvancılık ve arıcılığın neredeyse sonlandığını, vatandaşların meralarını kullanamadığını iddia eden İrmez, "Ekonomik olarak kıskaca alınmış köylülere zorla göçün bir başka modeli uygulanıyor. Özel güvenlik bölgelerine yurttaşların girişi yasaklanmışken maden arama ve tarama faaliyetleri aralıksız devam etmekte ve herhangi bir yasakla karşı karşıya kalınmamakta." ifadelerini kullandı.

İrmez, bu uygulama süresince evlerini terk etmek zorunda kalan, tarım ve hayvancılık faaliyetini sürdüremeyen köylülerin zararlarının tazmini için TBMM'nin sorumluluk alacağı bir komisyon kurulmasını istedi.