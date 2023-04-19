Şırnak'ta MHP'nin milletvekili adayları tanıtıldı

Şırnak'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) milletvekili adayları düzenlenen programla tanıtıldı.

İl Başkanlığı binası önünde yapılan programda konuşan Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MHKY) Beşir Tatar, milli ve manevi değerlere çok büyük önem verdiklerini anlattı.

Şırnak halkına hizmet şiarında olduklarını ve adayların da buna uygun kişiler olduğunu belirten Tatar, destek istedi.

Şubat ayında ülkenin büyük bir deprem felaketi yaşadığını anımsatan Tatar, "Bu deprem başka bir ülkede olsaydı bu yaraları bu kadar kısa sürede sarmaya güçleri yetmezdi. Türkiye, ne kadar büyük bir ülke olduğunu dosta düşmana göstermiştir. Yaralar sarılıyor sarılmaya da devam edecektir inşallah. Bu depremde Şırnaklılar da büyük bir gayret ve özveri göstermiştir, küreği olan deprem bölgesine koştu. Emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Şırnak'ın büyük badireler atlattığını aktaran Tatar, artık huzurlu günler yaşandığını sözlerine ekledi.

MHP Şırnak eski İl Başkanı ve milletvekili adayı Halil Tatar da 14 Mayıs'taki seçimlerin hak ile batılın mücadelesi olduğunu, bu seçimin sadece Türkiye'yi değil, milletin ferasetini, birlikteliğini, duruşunu ve kudretini hazmedemeyenleri de ilgilendirdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından milletvekili adayları tanıtıldı ve toplu fotoğraf çektirildi.